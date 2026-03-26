Follia sul tram a Milano | in tre contro uno per rapinargli tutto Arrestati due uomini e una donna

Durante la notte, a Milano, su un tram della linea 15 in viale Dei Missaglia, tre persone hanno aggredito un passeggero, cercando di rapinarlo. Due uomini e una donna sono stati arrestati dalle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. L’episodio ha coinvolto quattro persone, con un tentativo di rapina che si è concluso con l’arresto dei soggetti coinvolti.

Nottata di ordinaria violenza a bordo di un tram Atm della linea 15, in viale Dei Missaglia a Milano. Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver picchiato un egiziano di 37 anni per strappargli una collana, il cellulare e il monopattino elettrico. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando sul tram quando è stata presa di mira dal gruppo. Senza troppi preamboli, i tre sono passati alle vie di fatto: calci e pugni sferrati con violenza per costringere l'uomo a consegnare il proprio smartphone, un monopattino elettrico e una collana d'oro che portava al collo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Follia sul tram a Milano: in tre contro uno per rapinargli tutto. Arrestati due uomini e una donna Articoli correlati Milano, rubano portafogli sul tram e borse in albergo: arrestati tre ladri professionistiMilano, 11 gennaio – Tre ladri professionisti sono stati assicurati alle patrie galere. Duro colpo alla criminalità nigeriana, sequestrati 13 chili di droga: arrestati due uomini e una donnaReggio Emilia, 10 febbraio 2026 – Duro colpo inferto dalla polizia di Stato alla criminalità organizzata nigeriana a Reggio. Aggiornamenti e notizie su Follia sul tram a Milano in tre contro... Discussioni sull' argomento Avellino, follia al pronto soccorso del Moscati: 37enne distrugge tutto e minaccia di morte i medici; Inter-Atalanta, 5 minuti di follia: ecco la ricostruzione di tutti gli episodi da moviola; Bordocam Inter-Atalanta, la rabbia dei giocatori: È follia, non scherziamo, spinta di Kolarov a De Roon. Le decisioni devono essere prese con coraggio, distacco e, talvolta, con una certa dose di follia, non la follia che distrugge, bensì quella che conduce l’essere umano a compiere il passo al di là dei propri limiti. Paulo Coelho - facebook.com facebook Libro straordinario che amai alla follia appena letto. Tre anni ho perso mio figlio di 18 anni, non avrò il coraggio di rileggerlo ma diceva tutto sull’infinità del dolore. Consigliabile anche il film di Egoyan x.com