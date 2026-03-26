Follia sul tram a Milano | in tre contro uno per rapinargli tutto Arrestati due uomini e una donna

Da milanotoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte, a Milano, su un tram della linea 15 in viale Dei Missaglia, tre persone hanno aggredito un passeggero, cercando di rapinarlo. Due uomini e una donna sono stati arrestati dalle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto. L’episodio ha coinvolto quattro persone, con un tentativo di rapina che si è concluso con l’arresto dei soggetti coinvolti.

Nottata di ordinaria violenza a bordo di un tram Atm della linea 15, in viale Dei Missaglia a Milano. Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver picchiato un egiziano di 37 anni per strappargli una collana, il cellulare e il monopattino elettrico. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando sul tram quando è stata presa di mira dal gruppo. Senza troppi preamboli, i tre sono passati alle vie di fatto: calci e pugni sferrati con violenza per costringere l'uomo a consegnare il proprio smartphone, un monopattino elettrico e una collana d'oro che portava al collo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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