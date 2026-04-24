Alemanno ridotta detenzione | uscirà dal carcere il 24 giugno

Il magistrato di Sorveglianza di Roma ha approvato una richiesta della difesa di Gianni Alemanno, riducendo di 39 giorni la durata della sua detenzione nel carcere di Rebibbia. L’ex sindaco della capitale sta scontando una condanna per traffico di influenze illecite e uscirà dal carcere il 24 giugno. La decisione si basa sulla richiesta di riduzione della pena presentata dagli avvocati.

Condannato in via definitiva a un anno e dieci mesi, Alemanno si trova detenuto dal 31 dicembre 2024. I giudici hanno riconosciuto il ricorso presentato ai sensi di un articolo dell’ordinamento penitenziario che prevede la riduzione della pena in relazione alle condizioni detentive “inumane e degradanti” subite. Alemanno, assistito dall’avvocato Edoardo Albertario, lascerà il carcere il prossimo 24 giugno. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alemanno, ridotta detenzione: uscirà dal carcere il 24 giugno Notizie correlate Roma, riduzione della pena per Alemanno. Uscirà dal carcere il 24 giugnoRiduzione della pena pari a 39 giorni per Gianni Alemanno, ex sindaco della Capitale che dal 31 dicembre 2024 sta scontando in carcere a Rebibbia una... Alemanno, ok alla riduzione della pena: uscirà dal carcere il 22 giugnoL’ex sindaco di RomaGianni Alemannolascerà il carcere di Rebibbia il prossimo 22 giugno. Aggiornamenti e dibattiti Alemanno, ridotta detenzione: uscirà dal carcere il 24 giugnoIl magistrato di Sorveglianza di Roma ha accolto un'istanza presentata dalla difesa di Gianni Alemanno, riducendo di 39 giorni la pena che l'ex sindaco della ... lapresse.it Ridotta la detenzione per Alemanno, uscirà dal carcere il 24 giugno(ANSA) – ROMA, 24 APR – Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto una istanza presentata dal difensore di Gianni Alemanno riducendo di 39 giorni la pena che sta scontando nel carcere di Rebibbia ... espansionetv.it