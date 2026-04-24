Alemanno da Sorveglianza ok a riduzione pena | lascerà il carcere il 24 giugno

Gianni Alemanno, condannato a un anno e dieci mesi per traffico di influenze, ha ricevuto una riduzione di 39 giorni della pena. A seguito di un'istanza, il provvedimento è stato approvato dalla Sorveglianza e prevede la sua uscita dal carcere di Rebibbia il 24 giugno. La decisione si basa sui calcoli relativi ai benefici penitenziari e alle norme sul trattamento dei detenuti.

(Adnkronos) – Riduzione di 39 giorni della pena per Gianni Alemanno, che sta scontando in carcere a Rebibbia una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze. Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha accolto l’istanza ex articolo 35ter dell’ordinamento penitenziario per vedersi riconosciuti i giorni di riduzione “a causa delle condizione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex SindacoL'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, lascerà il carcere di Rebibbia il prossimo 22 giugno. Leggi anche: WD Purple 6TB: Il disco giusto per la tua sorveglianza 24/7? Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mondo di Mezzo, da Sorveglianza ok alla riduzione della pena per Gianni Alemanno; Alemanno lascia il carcere il 24 giugno: ridotta la pena; Alemanno, il tribunale approva riduzione della pena: uscirà dal carcere il 22 giugno; Riduzione di pena per Alemanno, uscirà a giugno. Alemanno, da Sorveglianza ok a riduzione pena: lascerà il carcere il 24 giugnoSta scontando in carcere a Rebibbia una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze ... adnkronos.com Mondo di Mezzo, da Sorveglianza ok alla riduzione della pena per Gianni AlemannoLeggi su Sky TG24 l'articolo 'Mondo di Mezzo', da Sorveglianza ok alla riduzione della pena per Gianni Alemanno ... tg24.sky.it Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex Sindaco ift.tt/Kk2RDOu x.com By Don Alemanno. - facebook.com facebook