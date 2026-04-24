Gianni Alemanno uscirà dal carcere di Rebibbia il 24 giugno, due mesi prima rispetto alla fine prevista della sua detenzione. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta dell’avvocato difensore, che ha presentato un’istanza per la riduzione della pena di 39 giorni. La decisione si basa sul riconoscimento di condizioni considerate degradanti durante il periodo di detenzione.

Gianni Alemanno sarà fuori dal carcere di Rebibbia (Roma) esattamente fra due mesi. Il Tribunale di Sorveglianza ha infatti accolto l'istanza presentata dall'avvocato difensore dell'ex sindaco di Roma, riducendo la pena detentiva di 39 giorni. Il prossimo 24 giugno, dunque, Alemanno potrà lasciare la casa circondariale. L'ex primo cittadino si trova dietro le sbarre di Rebibbia dalla notte di Capodanno del 2024, quando è stato recluso a causa della revoca dell'affidamento ai servizi sociali, che gli erano stati concessi per scontare la condanna definitiva. Ha quindi dovuto trascorrere in carcere il resto della condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Alemanno fuori dal carcere il 24 giugno: uscirà in anticipo per le "condizioni degradanti subite"

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