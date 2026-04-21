WD Purple 6TB | Il disco giusto per la tua sorveglianza 24 7?

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo disco rigido da 6 terabyte è stato recentemente presentato, progettato specificamente per l'uso continuo nelle attività di sorveglianza 24 ore su 24, sette giorni su sette. La sua compatibilità con sistemi di videosorveglianza e le caratteristiche tecniche mirate a garantire affidabilità e prestazioni sono al centro di questa proposta. L'articolo include anche un avviso di affiliazione riguardante i link presenti.

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