Aldi sbarca anche in via Salata | 2mila prodotti e nove posti di lavoro

Un nuovo supermercato ha aperto ieri in via Salata 2, nel quartiere di Chiarbola. La struttura offre circa 2.000 prodotti e ha creato nove posti di lavoro. L’inaugurazione si è svolta con la presenza di alcune persone, senza particolari eventi pubblici. La catena di supermercati continua così la sua espansione sul territorio della città.

Aldi ha inaugurato ieri, giovedì 23 aprile, un nuovo supermercato in via Salata 2, nel rione di Chiarbola. Il punto vendita, di oltre 1.000 metri quadrati, offre circa 2mila prodotti, parcheggio gratuito e servizi moderni, e ha portato alla creazione di nove nuovi posti di lavoro.Il recupero.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate KFC sbarca a Forlì: 25 nuovi posti di lavoro nel centroIl nuovo ristorante KFC ha aperto le porte al pubblico ieri all’interno del centro commerciale Punta di Ferro a Forlì. Nove posti di lavoro alla Sogepu per la raccolta della differenziata e per la guida dei mezziNove posti di lavoro messi in bando dalla Sogepu che si occupa anche della raccolta e smaltimento dei rifiuti in Alto Tevere.