Alcol e droghe, l’età del primo sballo scende a dodici anni Pistoia, 24 aprile 2026 – Più della droga, è l’alcol il principale sospettato. I dati raccolti nelle ultime indagini indicano che molti ragazzi iniziano a sperimentare con l’alcol già in età adolescenziale, arrivando anche a dodici anni. Le autorità stanno monitorando con attenzione questa tendenza, che sembra essere in aumento rispetto al passato. La preoccupazione riguarda soprattutto la facilità di accesso e la mancanza di consapevolezza sui rischi.

Pistoia, 24 aprile 2026 – Più della droga, è l’ alcool il maggiore indiziato. Poi un fatto, che riguarda indistintamente le due sostanze e che inquadra l’età media dei primi approcci con sostanze, siano queste legali o illegali: in diminuzione, con casi limite registrati che hanno riguardato persino giovani di 12 anni. Bambini, praticamente. La panoramica la fornisce il dottor Fabrizio Fagni, già responsabile Ser.D (Servizi per le dipendenze) di zona Pistoia e Valdinievole e ora di area Toscana Centro, che il quadro lo ha chiaro e aggiornato, termometro di una situazione che è sostanzialmente allineata provincia per provincia. “Il grande problema con i giovani continua ad essere il consumo di alcool, non necessariamente evolutosi in dipendenza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alcol e droghe, l’età del primo sballo scende a dodici anni

Notizie correlate

Alcol e droghe sul lavoro, controlli anche durante il turno: le novità del decreto 159/2025FIRENZE – Con il decreto-legge 159/2025 viene introdotta una revisione significativa del sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro, con modifiche...

Morning party, il ballo senza sballo: così i giovanissimi dicono no all’alcolCesena, 9 marzo 2026 – Benvenuti nell’era del soft clubbing: ballare di mattina, in luoghi normali, con la luce addosso e una bevanda calda in mano.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Alcol o droghe sul lavoro, basta un ragionevole motivo per far scattare i controlli: le novità; Alla guida sotto l'effetto di alcol e droghe: due automobilisti denunciati; Sassari, il questionario della polizia locale: 6 giovani su 10 fanno uso di alcol e droghe prima dei 16 anni; Lezione dei carabinieri a scuola sui rischi di alcol e droga alla guida.

Monteprandone, l’alcol batte le droghe tra i giovani e preoccupa anche il gioco d’azzardoMONTEPRANDONE - Dati incoraggianti, ma con aree che richiedono attenzione. È questo il quadro emerso dall’incontro Play. Stop. Rewind. Fermarsi a guardare come ... corriereadriatico.it

Lezione dei carabinieri a scuola sui rischi di alcol e droga alla guidaNell’ambito del ciclo d’incontri che l’arma dei Carabinieri ha pianificato con gli istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi presenti nel territorio della provincia, ha avuto luogo un confronto ... arezzonotizie.it

Non esiste una quantità sicura di alcol priva di effetti sulla salute (Oms). Anche se poi vi magnate gli asparagi... - facebook.com facebook

RT @AisfFegato: Il consumo di alcol è uno dei principali fattori di rischio per le malattie del fegato. Anche quantità considerate “modera… x.com