Alcol e droghe sul lavoro controlli anche durante il turno | le novità del decreto 159 2025

Il decreto-legge 1592025 apporta importanti modifiche alle norme sulla sicurezza sul lavoro, in particolare all’articolo 41 del decreto legislativo 812008. Tra le novità principali ci sono controlli più frequenti e più approfonditi, anche durante il turno di lavoro, per verificare l’assenza di consumo di alcol e droghe tra i dipendenti. Queste misure mirano a rafforzare le verifiche sulla sicurezza in ambienti lavorativi.

FIRENZE – Con il decreto-legge 1592025 viene introdotta una revisione significativa del sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro, con modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 812008. Il provvedimento rafforza la sorveglianza sanitaria e introduce strumenti di controllo più immediati, in particolare per quanto riguarda l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Tra le principali novità vi è la possibilità di effettuare visite mediche anche durante l’orario di lavoro. In presenza di un ragionevole motivo, il medico competente può disporre accertamenti per verificare l’idoneità psicofisica del lavoratore, soprattutto nelle mansioni a rischio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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