Nella città di Cesena, il 9 marzo 2026, si è svolto un evento che ha attirato l’attenzione dei giovani: un morning party dedicato al ballo senza alcol. L’iniziativa, chiamata “Morning party, il ballo senza sballo”, si è svolta in locali aperti di giorno, dove gli adolescenti hanno ballato al ritmo di musica, sorseggiando bevande calde e senza l’uso di sostanze stupefacenti.

Cesena, 9 marzo 2026 – Benvenuti nell’era del soft clubbing: ballare di mattina, in luoghi normali, con la luce addosso e una bevanda calda in mano. Non più notti infinite e insonni, nessuna trasgressione: divertirsi e basta, da lucidi. Il concetto chiave è ballo senza sballo. Al posto dei superalcolici si trovano centrifughe, smoothie, caffè specialty e assaggi ricercati. Il corpo non viene spinto oltre i propri limiti, ma attivato, risvegliato. In alcune metropoli europee, da Londra a Berlino, fino ad Amsterdam, i Morning Party stanno diventando appuntamenti fissi. Spazi industriali riconvertiti, terrazze urbane, cortili interni e caffetterie si trasformano in piste da ballo temporanee, illuminate dalla luce naturale del mattino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morning party, il ballo senza sballo: così i giovanissimi dicono no all’alcol

