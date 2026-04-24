Alcaraz ha deciso di saltare gli Internazionali di Roma e il Roland Garros per motivi medici. Dopo aver svolto alcuni accertamenti clinici, il team che cura il tennista ha ritenuto necessario interrompere temporaneamente la sua attività. La scelta viene comunicata come misura di protezione per il suo corpo, senza indicazioni su eventuali tempi di recupero. La sua assenza sarà una delle notizie principali nel mondo del tennis nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Alcaraz salta gli Internazionali di Roma e il Roland Garros per motivi medici.. Il team tecnico dello spagnolo opta per la cautela dopo gli esami clinici.. Alcaraz salta gli Internazionali di Roma e il Roland Garros dopo gli esami medici odierni: lo spagnolo ha comunicato la decisione di non disputare i prossimi appuntamenti sulla terra battuta per precauzione. Il giocatore di Murcia ha utilizzato i propri canali social per informare il mondo del tennis che, a seguito dei risultati clinici ottenuti in data odierna, il team tecnico ha optato per la prudenza. Il talento spagnolo ha espresso il proprio rammarico per questo momento difficile, pur manifestando la certezza di un ritorno più solido sul circuito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcaraz si ferma: stop a Roma e Parigi per proteggere il corpo

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