Alcaraz si ferma | salterà Roma e Roland Garros È un momento complicato

Da sport.quotidiano.net 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennista spagnolo ha comunicato di non partecipare agli appuntamenti sulla terra battuta di Roma e Parigi, a causa di un infortunio al polso destro che si è rivelato più grave del previsto. La notizia arriva in un momento in cui il circuito internazionale si avvicina a due importanti tornei sulla terra rossa, lasciando i fan e gli organizzatori senza uno dei principali protagonisti della stagione.

Milano, 24 aprile 2026 - La stagione sulla terra rossa perde uno dei suoi protagonisti più attesi. Carlos Alcaraz ha annunciato la rinuncia agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros a causa di un infortunio al polso destro più serio del previsto. L'annuncio dello spagnolo su X. Il numero 2 del mondo ha comunicato la decisione attraverso i social, spiegando che gli ultimi esami hanno imposto prudenza: il problema fisico non è ancora risolto e forzare il rientro sarebbe rischioso. "È un momento complicato – ha scritto – ma sono sicuro che ne uscirò più forte ", il messaggio con cui ha accompagnato lo stop. Lo spagnolo era già apparso in difficoltà nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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