Lo sportivo ha comunicato tramite i social di aver deciso di rinunciare agli appuntamenti di Roma e Roland Garros a causa di un problema al polso. Dopo aver effettuato alcuni test, ha spiegato che questa è la soluzione più indicata per il suo recupero. Ha aggiunto che si trova in un momento delicato e ha espresso la speranza di tornare presto in campo.

La notizia era nell'aria e poco fa, Carlos Alcaraz, ha dato l'annuncio che nessuno avrebbe voluto sentire: "Dopo i risultati dei test effettuati - ha scritto -, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l'evoluzione per decidere quando torneremo in pista. È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti". Una botta pesante per il numero 2 al modo, già certo di perdere 3000 punti in classifica per non poter difendere i titoli dei due tornei vinti lo scorso anno proprio in finale contro Jannik Sinner. Il tutore con cui Alcaraz si era presentato a Madrid, dopo il ritiro dal torneo di Barcellona, non lasciava spazio a dubbi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz si arrende: "Il polso non è guarito, devo rinunciare a Roma e al Roland Garros"

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