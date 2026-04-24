Carlos Alcaraz ha annunciato che non prenderà parte agli Internazionali di Roma e al torneo di Roland Garros. Lo spagnolo ha spiegato di attraversare un momento difficile che lo ha portato a questa decisione. La sua assenza dai due importanti tornei sulla terra battuta è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico. Alcaraz ha già saltato altri eventi e si concentrerà su un percorso di recupero.

Carlos Alcaraz non parteciperà agli Internazionali di Roma e al prossimo Roland Garros. Lo spagnolo è reduce da un infortunio al polso e aveva annunciato il forfait anche per il Masters 1000 di Madrid, a cui invece sta partecipando Jannik Sinner; l’altoatesino ora ha la possibilità di allungare in classifica dopo essersi già ripreso la vetta del ranking Atp. L’annuncio di Alcaraz. Il tennista murciano ha scritto su Instagram: “ Alla luce dei risultati degli esami effettuati oggi, abbiamo deciso che la scelta più prudente sia quella di agire con cautela e di non partecipare ai tornei di Roma e del Roland Garros, in attesa di valutare i progressi compiuti per poter decidere quando tornare in campo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alcaraz salta Roma e Roland Garros: “È un momento difficile per me”

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