Alcaraz salta Roma e Roland Garros | Momento difficile ma devo essere cauto

Carlos Alcaraz non prenderà parte agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. Oggi, venerdì 24 aprile, il tennista spagnolo ha comunicato il forfait ai due tornei sulla terra battuta, dopo aver subito un infortunio al polso durante un torneo a Barcellona. La decisione arriva in un momento in cui il giocatore si trova in fase di recupero, dichiarando di essere in un momento difficile e di dover essere cauto nel proseguire.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz non parteciperà agli Internazionali d'Italia e al Roland Garros. Oggi, venerdì 24 aprile, il tennista spagnolo ha annunciato il forfait ai prossimi due tornei sulla terra battuta, a cui arrivava da campione in carica, dopo l'infortunio al polso accusato a Barcellona. "Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l'evoluzione per decidere quando torneremo in pista", ha scritto Alcaraz sui propri canali social, "è un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti di qui".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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