L'atleta spagnolo, assente dal torneo di Madrid a causa di un problema al polso destro, ha comunque partecipato a un evento della propria fondazione presso la Caja Magica. Nonostante l'infortunio, ha svolto attività promozionali che gli hanno permesso di recuperare circa 200 mila dollari. La presenza dell'atleta ha attirato l'attenzione dei presenti, anche se non ha giocato nel torneo in programma.

Carlos Alcaraz è il grande assente del Mutua Madrid Open 2026. Il padrone di casa, due volte campione, idolo del tennis e dello sport spagnolo ha preferito rinunciare al 1000 della sua capitale per guarire al meglio dal problema al polso. Che al momento ne mette a rischio la partecipazione agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. Ciononostante, è presente in città. E, pur non potendo giocare come avrebbe voluto, si è fatto vedere, partecipando ad una mostra organizzata dalla sua fondazione. Un atto di buona volontà, per la gioia dei fan e degli addetti ai lavori.ma non solo. La presenza di Alcaraz ad un’attività promozionale, nel periodo del torneo, gli permetterà di non rinunciare ad una parte del bonus pool che a fine anno l’Atp distribuisce ai migliori 30 giocatori in base ai risultati ottenuti nei 1000.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz salta Madrid ma svolge attività promozionali: così recupera 200mila dollari

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