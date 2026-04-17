Il tennista spagnolo numero due al mondo ha annunciato che non prenderà parte al torneo di Madrid, dichiarando che gli provoca dolore non giocare nella sua città. Questa è la seconda stagione consecutiva in cui decide di saltare l’evento, che si svolge proprio nel suo paese. Per l'altro tennista italiano di alto livello, la partecipazione al torneo non è ancora stata confermata.

Forfait di Carlos Alcaraz a Madrid. Il numero due del mondo non giocherà il torneo 1000 spagnolo per il secondo anno di fila. In questo modo, si apre per Jannik Sinner non una ma due opportunità difficilmente rinunciabili. Quella di vincere ben cinque 1000 di fila (sarebbe il primo nella storia a riuscirci) e quella di allungare sensibilmente in classifica sul rivale, attualmente staccato di 390 punti. L'azzurro infatti, non ha nessun punto da difendere a Madrid (come lo spagnolo) e può fare bottino pieno, con la possibilità di allungare moltissimo su Alcaraz e mettersi al sicuro per parecchie settimane, visto che il murciano avrebbe poi da difendere i successi a Roma, Roland Garros e Queen's, in tutto ben 3500 punti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È ufficiale, Alcaraz salta Madrid: "Mi fa male non giocare a casa mia"

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Con questo post sui social Carlos Alcaraz ha annunciato la sofferta decisione di non partecipare al torneo di Madrid per infortunio x.com