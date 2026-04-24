Alcaraz conferma l’assenza | Salto Roma e Parigi Come cambia la classifica ATP

Carlos Alcaraz ha annunciato attraverso i propri canali social di non partecipare ai tornei di Roma e Parigi, confermando così la sua assenza dagli eventi sulla terra rossa. L’atleta spagnolo ha spiegato di non riuscire a recuperare in tempo per queste competizioni, lasciando intendere che non sarà in campo per le prossime settimane. La sua decisione influisce sulla classifica ATP e sulle possibilità di ottenere punti in vista dei prossimi appuntamenti.

Carlos Alcaraz ha confermato la sua assenza dai tornei di Roma e Parigi con il tennista spagnolo che, tramite i propri social, ha fatto sapere che non riuscirà a recuperare per i due tornei sulla terra rossa. Alcaraz out, come cambia la classifica ATP (Ansa Foto) – calciomercato.it Questo il post pubblicato dal numero due al mondo su X. Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de. pic.twitter.comU6PhjtXnBX —...🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Alcaraz conferma l’assenza: “Salto Roma e Parigi”. Come cambia la classifica ATP Notizie correlate Sinner accorcia su Alcaraz: come cambia la classifica Atp (e quando può superarlo)Una vittoria storica perché è la prima ottenuta a Indian Wells: Jannik Sinner mette le mani sull’ennesimo trofeo di uno dei tornei più importanti al... Sinner accorcia su Alcaraz nel ranking Atp: come cambia la classifica in caso di successo a Indian Wells(Adnkronos) – Si gioca oggi, domenica 15 marzo, la finale del Masters 1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Altri aggiornamenti Carlos Alcaraz salta gli Internazionali di Roma: l’annuncio via social preoccupa il tennis mondialeCarlos Alcaraz annuncia via social il forfait agli Internazionali di Roma 2026: infortunio al polso e stop precauzionale anche per il Roland Garros. tag24.it Alcaraz dopo gli esami per l'infortunio al polso: salta anche Roma e Roland GarrosCon un post sui social, il tennis spagnolo ha annunciato che non prenderà parte né agli Internazionali di Roma né al Roland Garros pe ril problema al polso: Abbiamo deciso di essere prudenti dopo i t ... sport.sky.it