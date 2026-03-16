Jannik Sinner ha ottenuto la sua prima vittoria ad Indian Wells, riducendo il distacco da Carlos Alcaraz nella classifica ATP. La partita ha segnato un passo importante per il tennista italiano, che ora si avvicina ulteriormente al numero uno. La classifica si aggiorna in seguito a questo risultato, e Sinner può ancora superare Alcaraz nelle prossime settimane.

Una vittoria storica perché è la prima ottenuta a Indian Wells: Jannik Sinner mette le mani sull’ennesimo trofeo di uno dei tornei più importanti al mondo sul cemento (è un Masters 1000), ritrova condizione fisica e mentale ma soprattutto accorcia in classifica rispetto al numero uno del mondo, Carlos Alcaraz. La differenza nel ranking. L’eliminazione a sorpresa dello spagnolo in semifinale contro Daniil Medveved poi sconfitto da Jannik in finale rimescola le carte in vetta al ranking Atp: lo spagnolo è sempre ben saldo al comando con 13.540 punti ma l’altoatesino accorcia notevolmente le distanze guadagnando in una sola volta ben mille punti e ne conta, adesso, 11. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner accorcia su Alcaraz: come cambia la classifica Atp (e quando può superarlo)

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