Bertolucci irride chi critica Sinner | E’ innamorato deve cambiare il team limitare la pubblicità Serve presunzione per…

Luciano Bertolucci ha commentato con sarcasmo le critiche rivolte a Jannik Sinner, dopo la sua sconfitta nei quarti di finale del torneo ATP 500 di Doha contro il ceco Mensik. Bertolucci ha detto che il tennista italiano, innamorato e troppo giovane, dovrebbe cambiare il team e ridurre le esposizioni pubblicitarie. Secondo lui, Sinner ha bisogno di più presunzione per affrontare le sfide future. La partita di ieri sera si è conclusa con una sconfitta in tre set, lasciando il pubblico senza parole.

Ieri sera il tennista azzurro Jannik Sinner ha perso nei quarti di finale del torneo Atp 500 di Doha contro il ceco Mensik con il risultato di 7-6, 2-6, 6-3. Nel dopo partita sui social tante persone hanno criticato questa sconfitta inaspettata che fa il paio con quella di tre settimane fa a Melbourne contro .