Alberto Stasi la revisione del processo | 45 minuti decisivi in Procura cosa filtra

Da liberoquotidiano.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, in tribunale, si è tenuto un incontro di circa 45 minuti tra le autorità giudiziarie e gli avvocati coinvolti nel caso Garlasco. Al centro delle discussioni ci sarebbe stata la revisione di un processo già definito, con particolare attenzione alla posizione di un imputato. La vicenda riguarda l’eventuale riapertura di un procedimento che coinvolge un uomo già condannato in passato.

Si stringe il cerchio sul fronte Garlasco attorno ad Andrea Sempio. Una mossa che potrebbe dare di fatto il via a una clamorosa revisione del processo Stasi. Si è concluso dopo 45 minuti l'incontro ufficiale fra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, sul tema di una eventuale richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi da inviare alla Corte d'appello di Brescia. Da quanto si apprende il magistrato pavese, che coordina la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco assieme al procuratore aggiunto Stefano Civardi e alle pm De Stefano-Rizza, ha concordato con la più alta magistrata...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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