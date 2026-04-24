Nella giornata di oggi, in tribunale, si è tenuto un incontro di circa 45 minuti tra le autorità giudiziarie e gli avvocati coinvolti nel caso Garlasco. Al centro delle discussioni ci sarebbe stata la revisione di un processo già definito, con particolare attenzione alla posizione di un imputato. La vicenda riguarda l’eventuale riapertura di un procedimento che coinvolge un uomo già condannato in passato.

Si stringe il cerchio sul fronte Garlasco attorno ad Andrea Sempio. Una mossa che potrebbe dare di fatto il via a una clamorosa revisione del processo Stasi. Si è concluso dopo 45 minuti l'incontro ufficiale fra il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, sul tema di una eventuale richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi da inviare alla Corte d'appello di Brescia. Da quanto si apprende il magistrato pavese, che coordina la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco assieme al procuratore aggiunto Stefano Civardi e alle pm De Stefano-Rizza, ha concordato con la più alta magistrata...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alberto Stasi, la revisione del processo: 45 minuti decisivi in Procura, cosa filtra

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Tg3. . L'orario della morte di Chiara Poggi ricentrato e altri dettagli scientifici. Le nuove indagini sul delitto di Garlasco e su Andrea Sempio si avvicinano alla conclusione, si avanza l'ipotesi di una revisione del processo per Alberto Stasi. facebook

Credo DA SEMPRE che Alberto Stasi sia innocente rispetto all'atroce omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, e la copertura mediatica contro di lui è stata molto aggressiva da quando il procuratore Napoleone ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Se x.com