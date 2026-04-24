alberto stasi la procura di pavia pronta a chiedere la revisione del processo

Oggi a Garlasco si è svolto un incontro tra la Procuratrice Generale e i legali coinvolti in un procedimento giudiziario relativo a un caso di omicidio. La procura di Pavia ha annunciato la volontà di chiedere la revisione del processo, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui passaggi successivi. La decisione arriva a distanza di diversi anni dall’inizio delle indagini e del procedimento giudiziario.

Garlasco (Pavia), 24 aprile 2026 – Si è tenuto oggi un incontro tra la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, e l'avvocato generale Lucilla Tontodonati con il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, in merito alla richiesta di revisione del processo in cui Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 17 agosto 2007 nella villetta di famiglia in via Pascoli, a Garlasco (Pavia). Lo ha confermato la stessa Pg Nanni. "Nelle prossime settimane - ha affermato Nanni - arriverà una informazione dalla procura di Pavia su quanto è stato fatto", con la relativa documentazione. "Noi studieremo i documenti e valuteremo se chiedere ulteriori atti per presentare una eventuale richiesta di revisione a Brescia".🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Credo DA SEMPRE che Alberto Stasi sia innocente rispetto all'atroce omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, e la copertura mediatica contro di lui è stata molto aggressiva da quando il procuratore Napoleone ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Se x.com