Alberto Angela ha condiviso nel podcast BSMT di Gianluca Gazzoli alcuni dettagli sul periodo finale della vita di suo padre, Piero Angela, scomparso nel 2023. Ha raccontato anche come ha vissuto i funerali, descrivendo un momento difficile e doloroso. La narrazione si concentra sui fatti più intimi e personali legati alla perdita, senza entrare in giudizi o considerazioni soggettive.

Alberto Angela ha raccontato al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli quello che è stato l’ultimo periodo di vita di suo padre Piero Angela, scomparso nel 2023, e si è aperto anche su come ha vissuto i suoi funerali. Come si può immaginare, non è stato facile e, a un certo punto delle esequie, si è allontanato e poi è tornato a salutare tutti i presenti. Alberto ha spiegato che, nel suo ultimo periodo di vita, Piero Angela è riuscito a ultimare tutti i suoi progetti, sapendo che gli restava poco tempo. Ha portato a termine un libro, un disco e SuperQuark. E riguardo alla sua ultima apparizione a SuperQuark ha detto che è stato emozionante quando si è congedato dal pubblico.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Alberto Angela, il racconto più doloroso su Piero: “Sono dovuto scappare dal funerale”

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