Le molestie subite da bambina | il racconto più doloroso di Enrica Bonaccorti

È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana. Conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e autrice di testi musicali, Bonaccorti ha attraversato oltre mezzo secolo di spettacolo italiano, lasciando un segno importante nel mondo della tv e della cultura popolare. Da tempo combatteva contro un tumore al pancreas, malattia che aveva raccontato pubblicamente negli ultimi mesi con la sua consueta sincerità. La sua carriera è stata lunga e poliedrica, dagli esordi a teatro negli anni Settanta fino al grande successo televisivo degli anni Ottanta e Novanta, passando anche per la scrittura di canzoni diventate veri classici della musica italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

