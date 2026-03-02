Alberto Angela racconta ‘Versailles in piano sequenza’ il più lungo della TV

Stasera su Rai 1, Alberto Angela presenta uno speciale di Ulisse dedicato alla Reggia di Versailles. Il servizio è stato realizzato in un’unica ripresa continua, diventando il piano sequenza più lungo mai trasmesso in televisione. La registrazione mostra i dettagli e gli spazi della famosa reggia francese senza interruzioni, offrendo agli spettatori una visione inedita e immersiva.

Alberto Angela torna questa sera, lunedì 2 marzo, in prima serata su Rai 1 con uno speciale di Ulisse dedicato alla Reggia di Versailles, realizzato in un unico piano sequenza, il più lungo mai realizzato in TV al mondo. Anticipazioni di Versailles in piano sequenza. Lo speciale di Rai Cultura sarà un viaggio di due ore e venti minuti, senza montaggio e senza stacchi su una seconda camera, droni inclusi, alla scoperta di una delle regge più famose al mondo, attraverso le stanze più sfarzose ma anche quelle più nascoste e inaccessibili, che solo raramente i turisti visitano. Una sfida che l’intero gruppo di lavoro ha deciso di accettare, poiché attraverso il piano sequenza il pubblico potrà rendersi conto dell’ esatta collocazione di ogni spazio e capire meglio com’è fatta Versailles, quanto è grande e quanto è magnifica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ulisse - Il piacere della scoperta con Alberto Angela: lo speciale su VersaillesTorna stasera, lunedì 2 marzo 2026, in prima serata su Rai 1 una nuova puntata speciale di Ulisse, il piacere della scoperta.

