Vincenzo Schettini e la bocciatura a scuola | Un passo difficoltoso per tutti anche per gli insegnanti il dialogo con la giovane promessa dell’hockey Chiara Carioti

Vincenzo Schettini ha parlato della bocciatura di Chiara Carioti, la giovane promessa dell’hockey. La ragazza ha raccontato il trauma che ha vissuto dopo aver fallito l’anno scolastico. Schettini spiega che fermare un alunno non è un capriccio, ma un messaggio necessario quando si capisce che “non sei pronta”. La discussione mette in luce come anche insegnanti e studenti affrontino momenti difficili, spesso legati a decisioni dure ma essenziali.

Chiara Carioti racconta a Vincenzo Schettini il trauma del "devasto" dopo la bocciatura. Il prof spiega che fermare un alunno non è un capriccio, ma un messaggio educativo necessario quando "non sei pronta". Attraverso la fisica dell'hockey, i due scoprono che anche una caduta serve per darsi la spinta e ripartire. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Vincenzo Schettini, noto per il suo approccio autentico all'insegnamento, invita gli insegnanti a comunicare la materia in modo naturale e coinvolgente.

