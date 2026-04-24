Sabato 25 aprile 2026 alle ore 14:00 si disputerà la partita tra Alaves e Maiorca, due squadre coinvolte nella lotta per la salvezza in Liga. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si prospetta una sfida equilibrata, con molte possibilità di gol da entrambe le parti. La competizione si fa più intensa, poiché diverse squadre che credevano di essere tranquille si trovano ancora impegnate a conquistare punti per evitare la retrocessione.

La lotta salvezza in Liga sta diventando sempre più appassionante: il livello di competitività si è alzato tantissimo, tantissime stanno facendo punti e quindi molte squadre che pensavano di essere tranquille dovranno ancora fare dei punti. Il sabato di Liga comincerà con una sfida importantissima proprio per le zone calde: l’Alaves ospiterà il Maiorca ed. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alaves-Maiorca (sabato 25 aprile 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio con gol nella sfida salvezza?

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