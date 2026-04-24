Sabato 25 aprile 2026 alle ore 14:00 si sfideranno alaves e maiorca in una partita valida per la Liga. La gara si inserisce in un momento di grande equilibrio nella zona salvezza, con molte squadre ancora impegnate a conquistare punti importanti. Le formazioni sono state ufficializzate e i pronostici indicano una partita aperta, con possibilità di gol da entrambe le parti. La sfida promette di essere determinante per le sorti delle due squadre coinvolte.

La lotta salvezza in Liga sta diventando sempre più appassionante: il livello di competitività si è alzato tantissimo, tantissime stanno facendo punti e quindi molte squadre che pensavano di essere tranquille dovranno ancora fare dei punti. Il sabato di Liga comincerà con una sfida importantissima proprio per le zone calde: l’Alaves ospiterà il Maiorca ed. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alaves-Maiorca (sabato 25 aprile 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Equilibrio con gol nella sfida salvezza?

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