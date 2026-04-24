Sabato 25 aprile 2026 alle ore 14:00 si svolgerà la partita tra Alaves e Maiorca a Vitoria. La sfida riguarda una delle zone più calde della classifica della Liga, con entrambe le squadre impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. La competitività in campionato è aumentata, portando molte formazioni a dover ancora conquistare punti per mantenere la categoria. Le formazioni e le quote sono state pubblicate in vista dell'incontro.

La lotta salvezza in Liga sta diventando sempre più appassionante: il livello di competitività si è alzato tantissimo, tantissime stanno facendo punti e quindi molte squadre che pensavano di essere tranquille dovranno ancora fare dei punti. Il sabato di Liga comincerà con una sfida importantissima proprio per le zone calde: l’Alaves ospiterà il Maiorca ed. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alaves-Maiorca (sabato 25 aprile 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Scontro salvezza a Vitoria

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L’alaves, l’oviedo o il maiorca di turno quando affrontano il Barça o Real Madrid nel proprio campionato tra andata e ritorno 1 punto almeno lo strappano. Qui non c’è stata mezza squadretta che ne ha tolto 1 a chi ha preso 5 cazzi dal bodo. Che vergogna di p x.com