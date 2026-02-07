Domenica alle 14, allo stadio di Vitoria, si gioca una partita fondamentale per la salvezza in Liga. Alaves e Getafe si sfidano in uno scontro diretto: i baschi, decimi in classifica, cercano punti per consolidare la posizione, mentre i madrileni, penultimi, sono obbligati a vincere per risalire la china. La partita promette emozioni e molti intrecci in classifica, perché solo due punti dividono le due squadre.

La prima partita della domenica di Liga sarà uno scontro salvezza tra Alaves e Getafe: le due squadre lottano per salvarsi e, anche se i baschi sono decimi e i madrileni diciassettesimi, sono separati da due soli punti. La classifica in coda è cortissima: tra i 22 punti del Rayo terzultimo e i 26 dell’Osasuna. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alaves-Getafe (domenica 08 febbraio 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio a Vitoria?

Approfondimenti su Alaves Getafe

Domenica pomeriggio a Vitoria si gioca una partita importante per la salvezza.

Questa domenica alle 14, la Liga torna con uno scontro diretto tra Alaves e Getafe.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Alaves Getafe

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: il programma di domenica 8 febbraio e gli azzurri in gara. Dove vederli in tv; Calcio estero, il programma del weekend: super domenica con Liverpool-City e Le Classique in Francia; Real e Bayern, esami di maturità; Programmazione DAZN Italia: il calendario di tutti gli eventi e cosa vedere oggi | DAZN News IT; Le partite di oggi: in Serie A ci sono Juventus-Lazio e Sassuolo Inter, in Premier Liverpool-City.

Pronostico Alavés-Getafe: seconda vittoria in 14 incontriAlaves-Getafe è una gara della ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

LaLiga, all'Alaves basta un gol di Vicente: 1-0 al Getafe e sorpasso in classificaSuccesso di misura dell'Alaves che oggi ha piegato per 1-0 il Getafe superandolo in classifica. Decide il gol messo a segno al 12' da Vicente che permette ai padroni di casa di volare al decimo posto ... tuttomercatoweb.com

FT: Real Sociedad 2-1 Barcelona FT: Atlético 1-0 Alavés FT: Getafe 0-1 Valencia FT: Celta Vigo 3-0 Rayo Vallecano FT: Torino 0-2 AS Roma FT: AC Milan 1-0 Lecce FT: Parma 0-0 Genoa FT: Bologna 1-2 Fiorentina FT: Stuttgart 1-1 Union Berlin FT: Augsburg facebook