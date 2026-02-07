Domenica pomeriggio a Vitoria si gioca una partita importante per la salvezza. Alaves e Getafe si sfidano in uno scontro diretto che può fare la differenza. Le due squadre sono separate da soli due punti in classifica, e chi vince potrebbe allontanarsi dalla zona calda. Le formazioni si preparano a battagliare, consapevoli dell’occasione di fare un passo avanti o di complicarsi la vita.

La prima partita della domenica di Liga sarà uno scontro salvezza tra Alaves e Getafe: le due squadre lottano per salvarsi e, anche se i baschi sono decimi e i madrileni diciassettesimi, sono separati da due soli punti. La classifica in coda è cortissima: tra i 22 punti del Rayo terzultimo e i 26 dell’Osasuna. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Alaves-Getafe (domenica 08 febbraio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Equilibrio a Vitoria?

Questa domenica alle 14, la Liga torna con uno scontro diretto tra Alaves e Getafe.

Questa sera si gioca il derby basco tra Alaves e Real Sociedad, valido per le semifinali di Copa del Rey.

LaLiga, all'Alaves basta un gol di Vicente: 1-0 al Getafe e sorpasso in classificaSuccesso di misura dell'Alaves che oggi ha piegato per 1-0 il Getafe superandolo in classifica. Decide il gol messo a segno al 12' da Vicente che permette ai padroni di casa di volare al decimo posto ... tuttomercatoweb.com

FT: Getafe 0-1 Valencia