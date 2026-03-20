Elche-Maiorca sabato 21 marzo 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Sfida salvezza al Martinez Valero

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 14:00 si disputerà la partita tra Elche e Maiorca al Martinez Valero. L’Elche, che si trova al terzultimo posto con 26 punti, affronterà il Maiorca, che ha due punti in più in classifica. La sfida è valida per la Liga e riguarda una posizione di salvezza. Le formazioni e le quote saranno comunicate poco prima del calcio d’inizio.

Il sabato di Liga comincerà con una partita ad alta tensione: l’Elche, terzultimo in classifica con 26 punti, ospiterà il Maiorca, che ha una posizione e due lunghezze di vantaggio. Come si capisce in maniera immediata, si tratta di una sfida salvezza a tutti gli effetti: la squadra di Sarabia, come raccontiamo ormai da diverse. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Elche-Maiorca (sabato 21 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida salvezza al Martinez Valero Articoli correlati Elche-Barcellona (sabato 31 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Catalani di scena al Martinez ValeroCon un po’ di ritardo sulla tabella di marcia, visto che a fine tempo il risultato era clamorosamente avverso, ma il Barcellona è riuscito a battere... Elche-Siviglia (lunedì 19 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Martinez ValeroLa prima giornata di ritorno della Liga si chiuderà lunedì notte, col consueto posticipo: le squadre che si incroceranno saranno Elche e Siviglia,... Una selezione di notizie su Elche Maiorca sabato 21 marzo 2026 ore... Discussioni sull' argomento Celta Vigo - Alavés in Diretta Streaming | DAZN IT; Risultati e Classifiche; Pronostico Elche - Maiorca - Quote & Statistiche - 21 marzo 2026, LaLiga, Spagna; Pronostico Elche-Maiorca 21 Marzo 2026: 29ª Giornata di Liga Spagnola. Pronostico Elche vs Maiorca – 21 Marzo 2026La sfida di La Liga tra Elche e Maiorca accende il 21 Marzo 2026 alle 14:00 nello storico Stadio Manuel Martínez Valero. Due squadre dal profilo pragmatico, ... news-sports.it