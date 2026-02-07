Con il porta a porta differenziata al 50% in un solo mese a Montesilvano | ora l' obiettivo è la Bandiera Blu

In appena un mese, Montesilvano ha raggiunto il 50% di raccolta differenziata grazie al porta a porta. L’amministrazione si dice soddisfatta, parlando di una vera svolta epocale. In passato, la città si fermava a circa il 40-42%, ora il dato ha fatto un balzo in avanti. L’obiettivo è puntare alla Bandiera Blu, e i primi risultati fanno sperare in un cambiamento concreto.

Un risultato straordinario, commenta l'assessore Pompei. Nonostante il serivzio sia partito in solo due delle sette zone previste, i numeri parlando già di una "svolta epocale". Rispetto al dato storico la crescita è infatti dell'8%: sono 191 le tonnellate in più di rifiuti differenziati raccolti Ben 191 le tonnellate di rifiuti differenziati rispetto all'anno precedente: 156 in più sul fronte dei rifiuti organici, 47 per quanto riguarda la carta, 28 sul fronte di plastica e metalli Numeri per un calo dei rifiuti indifferenziati pari a 57 tonnellate. Numeri importanti quelli che emergono nonostante siano al momento solo due le zone in cui è partito il porta a porta: la zona 1 dove è stata avviata il 5 gennaio, e la zona 2 dove è partita solo una settimana fa, il 2 febbraio.

