Rifiuti controlli a tappeto | decolla il porta a porta aperti migliaia di sacchi

La svolta nel sistema di raccolta dei rifiuti a Pistoia si fa più concreta. Questa settimana sono partiti i controlli a tappeto, con migliaia di sacchi aperti e verificati. Le autorità hanno lanciato una task force speciale per seguire il porta a porta e garantire che le regole vengano rispettate. Molti cittadini si trovano a dover fare i conti con controlli più severi e a cambiare le proprie abitudini di smaltimento. La città si impegna a rendere più efficace la raccolta e a ridurre i rifiuti

Pistoia, 3 febbraio 2026 – Controlli mirati, progetti specifici e una task force dedicata per accompagnare il cambiamento del sistema di raccolta. Nel 2025 a Pistoia l’attività degli ispettori ambientali di Plures Alia è stata rafforzata per rispondere alle criticità emerse sul territorio, attraverso un presidio costante e un lavoro condiviso con l’amministrazione comunale e la Polizia locale. È stato questo l’oggetto della conferenza che ha avuto luogo ieri mattina nel Palazzo Comunale e alla quale hanno preso parte oltre a Gabriele Sgueglia, assessore all’ambiente, anche Lorenzo Perra, presidente di Plures Alia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rifiuti, controlli a tappeto: decolla il porta a porta, aperti migliaia di sacchi Approfondimenti su Rifiuti Controlli L’invasione dei rifiuti. I comitati di Chiesanuova: "Avanti con il porta a porta. No ai vecchi cassonetti" La raccolta dei rifiuti: "Torni il porta a porta" È stata avviata una raccolta firme per chiedere l’implementazione del servizio di raccolta porta a porta nel centro storico. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rifiuti Controlli Argomenti discussi: Rifiuti, controlli a tappeto: decolla il porta a porta, aperti migliaia di sacchi; Castelli Calepio, controlli a tappeto contro l'abbandono dei rifiuti; Incivili che abbandonano rifiuti: è pugno duro, 19 multe con fermo del veicolo; Gela, controlli straordinari dei Carabinieri: tre denunciati per guida in stato di ebbrezza, anziano sorpreso a bruciare rifiuti. Castelli Calepio, controlli a tappeto contro l'abbandono dei rifiutiDa inizio anno a Castelli Calepio controlli a tappeto da parte di Polizia Locale e Servizio Comunali con sanzioni per l'abbandono e non il corretto conferimento dei rifiuti. Nelle ultime due settimane ... ecodibergamo.it Abbandono dei rifiuti, il piano del Comune: Controlli a tappeto, inviateci segnalazioniCome per il ‘controllo di vicinato’, per segnalare eventuali individui sospetti, così per i rifiuti. L’amministrazione comunale mette in campo una serie di azioni per debellare il fenomeno ... ilrestodelcarlino.it Contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti, controlli negli stabilimenti balneari e nei campi ROM e una moltitudine di veicoli controllati e sequestrati: la Polizia Municipale di Giugliano rende noto il report dell'anno 2025, in cui si evidenziano dati in netto aument - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.