Al via la 28esima edizione dei tornei dedicati a Giancarlo Stefanelli e Tiziano Mingozzi

Lunedì si apre la 28esima edizione dei tornei dedicati a Giancarlo Stefanelli e Tiziano Mingozzi, che si svolgeranno nei campi dell’Asd Pianta Calcio in via Tripoli a Forlì. La manifestazione coinvolge società di vari comuni della regione, tra cui Bakia Cesenatico, Calcio Forlimpopoli e Us San Pietro in Vincoli. La competizione si estende su più giornate e rappresenta un appuntamento tradizionale per il calcio locale.

Prenderà il via lunedì la 28esima edizione dei Tornei dedicati a Giancarlo Stefanelli e Tiziano Mingozzi nei campi dell'Asd Pianta Calcio in via Tripoli a Forlì con la partecipazione di società provenienti da tutta la regione (Bakia Cesenatico, Calcio Forlimpopoli, Us San Pietro in Vincoli.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Sportilia 2026, primi grandi nomi per la 28esima edizione: dal rugbista Andrea Lo Cicero al cestista Daniel HackettCominciano ad arrivare le prime conferme per la ventottesima edizione del Premio Sportilia, la rassegna dedicata allo sport – e non solo – che ogni... Ghetto in Fiore, migliaia di presenze nel centro storico di Padova per la 28esima edizioneGrande successo per la 28esima edizione tra fiori, laboratori e turismo: il centro storico si riempie di colori e visitatori Migliaia di persone...