Sportilia 2026 primi grandi nomi per la 28esima edizione | dal rugbista Andrea Lo Cicero al cestista Daniel Hackett
Sono state annunciate le prime conferme per la 28esima edizione del Premio Sportilia, un evento dedicato allo sport che ogni anno attira figure di rilievo a livello nazionale e internazionale. Tra i nomi annunciati ci sono il rugbista Andrea Lo Cicero e il cestista Daniel Hackett, entrambi protagonisti di spicco nei rispettivi campionati. L’evento si prepara a ospitare ancora una volta personalità di spicco del mondo sportivo.
Cominciano ad arrivare le prime conferme per la ventottesima edizione del Premio Sportilia, la rassegna dedicata allo sport – e non solo – che ogni anno richiama protagonisti di primo piano del panorama nazionale e internazionale. L’appuntamento è fissato per mercoledì 8 luglio a Santa Sofia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Il Torino Jazz Festival 2026 svela i primi nomi: da Bill Frisell a John Scofield, ecco le stelle della XIV edizione
Dai Musical ai grandi concerti: al TEA si alza il sipario. E ancora la Danza e i grandi nomi della comicità in arrivoIl 5 febbraio Massimo Ranieri porta in scena Tutti i sogni ancora in volo (e continuano a volare), un nuovo concerto-spettacolo ideato e scritto...
Argomenti più discussi: Sportilia 2026, primi grandi nomi per la 28esima edizione: dal rugbista Andrea Lo Cicero al cestista Daniel Hackett; Verso il ‘Premio Sportilia’, spuntano già i primi ospiti.
Sportilia 2026, primi grandi nomi per la 28esima edizione: dal rugbista Andrea Lo Cicero al cestista Daniel HackettL’appuntamento è fissato per mercoledì 8 luglio a Santa Sofia, nella suggestiva cornice del Parco della Resistenza ... forlitoday.it
Verso il ‘Premio Sportilia’, spuntano già i primi ospitiLa manifestazione, arrivata alla 28ª edizione, tornerà a Santa Sofia nella serata dell’8 luglio ... msn.com
Daniel Hackett racconta la Grecia: "Pazzi per il basket" Daniel Hackett racconta la passione unica della Grecia per il basket, tra derby infuocati, atmosfera incredibile e tifo senza eguali. Leggi su: - facebook.com facebook