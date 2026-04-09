Sportilia 2026 primi grandi nomi per la 28esima edizione | dal rugbista Andrea Lo Cicero al cestista Daniel Hackett

Sono state annunciate le prime conferme per la 28esima edizione del Premio Sportilia, un evento dedicato allo sport che ogni anno attira figure di rilievo a livello nazionale e internazionale. Tra i nomi annunciati ci sono il rugbista Andrea Lo Cicero e il cestista Daniel Hackett, entrambi protagonisti di spicco nei rispettivi campionati. L’evento si prepara a ospitare ancora una volta personalità di spicco del mondo sportivo.