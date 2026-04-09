Sportilia 2026 primi grandi nomi per la 28esima edizione | dal rugbista Andrea Lo Cicero al cestista Daniel Hackett

Da forlitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state annunciate le prime conferme per la 28esima edizione del Premio Sportilia, un evento dedicato allo sport che ogni anno attira figure di rilievo a livello nazionale e internazionale. Tra i nomi annunciati ci sono il rugbista Andrea Lo Cicero e il cestista Daniel Hackett, entrambi protagonisti di spicco nei rispettivi campionati. L’evento si prepara a ospitare ancora una volta personalità di spicco del mondo sportivo.

Cominciano ad arrivare le prime conferme per la ventottesima edizione del Premio Sportilia, la rassegna dedicata allo sport – e non solo – che ogni anno richiama protagonisti di primo piano del panorama nazionale e internazionale. L’appuntamento è fissato per mercoledì 8 luglio a Santa Sofia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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