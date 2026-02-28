consulenze e screening per il benessere renale nelle farmacie comunali

A marzo, le Farmacie Comunali di Arezzo offrono consulenze e screening gratuiti dedicati alla salute renale. L'iniziativa prevede appuntamenti con operatori qualificati per verificare lo stato dei reni e rispondere ai quesiti dei cittadini. La campagna si rivolge a chi desidera monitorare la propria condizione e prevenire eventuali problemi legati alla funzionalità renale. Le sessioni si svolgono durante tutto il mese.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – Consulenze e screening per il benessere renale. Il mese di marzo delle Farmacie Comunali di Arezzo sarà scandito da una nuova iniziativa di educazione alla salute dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sulle buone pratiche per prendersi cura dei propri reni e per prevenire l’insorgere di nefropatie. L’invito ai cittadini è a rivolgersi ai professionisti delle otto farmacie di città e frazioni per approfondimenti sui principali fattori di rischio e per consigli in ambiti quali stili di vita, alimentazione ed esami per tenere sotto controllo il proprio corpo, promuovendo dunque consapevolezza e responsabilità nella gestione quotidiana della propria salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

