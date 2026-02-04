Nuovo ciclo di screening audiometrici nelle Farmacie Comunali

Arezzo torna a offrire screening audiometrici gratuiti nelle sue farmacie comunali. Tra venerdì 6 e martedì 24 febbraio, otto farmacie tra città e frazioni apriranno i loro locali per test veloci e affidabili sulla soglia uditiva. Le persone interessate potranno passare senza appuntamento e verificare il proprio stato uditivo in modo semplice e immediato.

di Arezzo. Tra venerdì 6 e martedì 24 febbraio, ognuna delle otto farmacie di città e frazioni tornerà a ospitare una giornata di test gratuiti per verificare la soglia uditiva individuale con rapidità e affidabilità, permettendo di.

