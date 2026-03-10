Al Teatro Sancarluccio Davide Rossetti porta l’anima in scena con …e arriva Lei!

Al Teatro Sancarluccio, da venerdì 13 a domenica 15 marzo, è in scena “…e arriva Lei!”, uno spettacolo portato in scena da Davide Rossetti. L’evento si svolge nel piccolo teatro situato nelle vie di San Pasquale a Chiaia, e propone un racconto che esplora i sentimenti e le emozioni più profonde attraverso un percorso poetico e personale. La rappresentazione coinvolge il pubblico in un viaggio tra le pieghe dell’animo umano.

NAPOLI – Nel piccolo scrigno scenico del Nuovo Teatro Sancarluccio, tra le vie eleganti di San Pasquale a Chiaia, da venerdì 13 a domenica 15 marzo prende forma uno spettacolo che si annuncia come un viaggio sentimentale e poetico tra le pieghe più intime dell’animo umano. Con “.e arriva Lei! – Gocce d’anima tra musica e poesia”, la Compagnia “Il Nudo dell’Anima” guidata da Davide Rossetti, qui nella duplice veste di interprete e regista, invita il pubblico ad attraversare un paesaggio emotivo fatto di parole, memorie e suggestioni musicali. Accanto a Rossetti, nel blasonato spazio diretto da Giuliana Tabacchini, si muove un gruppo di... 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Al Teatro Sancarluccio Davide Rossetti porta l’anima in scena con “…e arriva Lei!” Articoli correlati Al Sancarluccio, Davide Rossetti porta l’anima in scena con “…e arriva Lei!”Nuovo Teatro Sancarluccio da venerdì 13 a domenica 15 marzo in scena lo spettacolo con “…e arriva Lei! - Gocce d’anima tra musica e poesia”. Nancy Brilli in scena al teatro Rossetti di Vasto con "Il padrone"Sabato 14 febbraio, alle ore 21, il teatro Rossetti di Vasto ospiterà lo spettacolo “Il padrone” di Gianni Clementi, una delle opere più intense e... Altri aggiornamenti su Teatro Sancarluccio Davide Al Sancarluccio, Davide Rossetti porta l’anima in scena con …e arriva Lei!Nel piccolo scrigno scenico del Nuovo Teatro Sancarluccio, tra le vie eleganti di San Pasquale a Chiaia, da venerdì 13 a domenica 15 marzo prende forma uno ... napolivillage.com Musica e poesia al Sancarluccio: debutta «…e arriva Lei!» di Davide RossettiUn viaggio teatrale tra emozioni, ricordi e suggestioni musicali prende forma sul palco del Nuovo Teatro Sancarluccio. Da venerdì 13 a domenica 15 marzo ... cronachedellacampania.it