Chrome su windows consente di lanciare il browser in primo piano al primo avvio

Google Chrome su Windows ora permette di avviare il browser in primo piano già al primo avvio. La funzione si attiva automaticamente, così gli utenti trovano Chrome pronto all’uso senza doverlo aprire manualmente. Si tratta di un cambiamento semplice, ma che può fare la differenza per chi usa molto il browser durante la giornata.

l’uso quotidiano del browser domina l’esperienza sul pc, anche per chi opera con windows. google chrome sta introducendo una funzione che permette di aprire automaticamente il browser all’ avvio del sistema, offrendo una navigazione pronta fin dai primi istanti della sessione. professionisti che lavorano su più progetti contemporaneamente. studenti e gruppi di studio che necessitano di accesso rapido alle risorse online. sviluppatori e tester interessati a verificare comportamenti al boot. utenti domestici che desiderano iniziare subito la navigazione. avvio automatico di chrome all’accensione di windows.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Approfondimenti su Chrome Windows

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Chrome Windows

Argomenti discussi: OpenAI Frontier, Google Vertex AI e Ms Azure al confronto; Chiamate WhatsApp dal browser, novità in rollout per gli utenti beta; Come (e perché) Firefox ti permette di disattivare l'intelligenza artificiale dal browser; Google aggiorna Chrome su tutte le piattaforme mentre Brave porta la ricerca web agentica in Snowflake.

Google Chrome si avvierà insieme a Windows 11Google Chrome punta sull'avvio automatico e in futuro il browser partirà in corrispondenza dell'accensione del PC ... mrw.it

Chrome in arrivo su Windows on ARM: Google e Microsoft collaboranoSembra che gli ingegneri di Microsoft e Google stiano collaborando per supportare una versione del browser web Chrome compatibile con il sistema operativo Windows on ARM. A rivelare la novità è stato ... hwupgrade.it

Nessuno ha chiesto l'avvio automatico di Chrome su Windows 11 x.com

Google ha rilasciato la versione 144 di Chrome per Windows, macOS e Linux, un aggiornamento critico che risolve 10 vulnerabilità di sicurezza. Tra i bug corretti figurano falle pericolose nel motore JavaScript V8 e nel sistema di rendering Blink, alcune delle - facebook.com facebook