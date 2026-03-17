Morto l'astrofisico Luigi Smaldone papà del planetario di Caserta e astronomo dell'Osservatorio di Capodimonte

È deceduto Luigi Antonio Smaldone, noto astrofisico e fondatore del Planetario di Caserta. Era anche astronomo presso l’Osservatorio di Capodimonte. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento nel settore scientifico locale. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nelle ultime ore. Smaldone aveva contribuito a numerosi progetti e attività nel campo dell’astronomia.