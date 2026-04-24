Al PalabancaEventi omaggio alla lingua italiana con Massimo Finazzer Flory
Lunedì 27 aprile alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, si terrà un recital letterario dedicato alla lingua italiana, promosso dalla Banca di Piacenza. L’evento vedrà la partecipazione di Massimiliano Finazzer Flory, che cura la drammaturgia, la regia e l’interpretazione. Lo spettacolo sarà accompagnato da musiche e rappresenta un omaggio alla lingua italiana, con ingresso su invito.
Lunedì 27 aprile, alle 18, torna, su invito della Banca di Piacenza, al PalabancaEventi di via Mazzini Massimiliano Finazzer Flory per rendere omaggio alla lingua italiana con un recital letterario (di cui l’attore cura la drammaturgia, la regia e l’interpretazione) accompagnato dalle musiche.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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