Al PalabancaEventi omaggio alla lingua italiana con Massimo Finazzer Flory

Lunedì 27 aprile alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, si terrà un recital letterario dedicato alla lingua italiana, promosso dalla Banca di Piacenza. L’evento vedrà la partecipazione di Massimiliano Finazzer Flory, che cura la drammaturgia, la regia e l’interpretazione. Lo spettacolo sarà accompagnato da musiche e rappresenta un omaggio alla lingua italiana, con ingresso su invito.