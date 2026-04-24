Al MiniMaxi Music di MoC Festival si esibirà oggi alle 18.30 il trio psich-rock Moonin Down. Il gruppo combina elementi di rock psichedelico, hard blues e garage in un progetto musicale che ha attirato l’attenzione nel panorama locale. L’appuntamento si svolge negli spazi di Metropolis Officina Culturale, situata in via Nicola Barbantini. La band proporrà il suo repertorio in un concerto previsto nel contesto dell’evento musicale.

LUCCA Rock psichedelico, hard blues e garage. Da questo intreccio di stili nasce il progetto “Moonin Down“, che sarà protagonista sul palco di MiniMaxi Music di MoC Festival oggi alle 18,30 negli spazi di Metropolis Officina Culturale in via Nicola Barbantini, 4547. Moonin Down ha preso vita da tre musicisti che suonano da anni in gruppi underground italiani: Stefano Biagioni (chitarra e voce), Fabio Buda (basso e voce) e Alessio Tambellini (batteria e voce). Il territorio di incontro di Biagioni, Buda e Tambellini è la psichedelia. Da lì è partito il progetto, che si è poi evoluto in uno stile fuori da ogni classificazione che la band ha definito PsicHardDelic Rock.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al MiniMaxi arriva il trio psich-rock Moonin Down

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