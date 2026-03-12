14 marzo a Breganze | il rock puro dei Kimaira Power Trio
Il 14 marzo, nella Sala Polifunzionale Alda Merini di Breganze, si terrà il concerto di lancio del primo album dei Kimaira Power Trio. La band, nota per il suo stile rock, si esibirà davanti al pubblico in questa occasione speciale. L’evento segna l’inaugurazione ufficiale della loro nuova produzione discografica. I membri del trio sono attesi sul palco per presentare il loro sound.
Sabato 14 marzo, la Sala Polifunzionale Alda Merini di Breganze ospiterà l’evento di lancio del primo disco dei Kimaira Power Trio. La band, guidata dal trevigiano Fabio Miani, presenterà il nuovo LP Vol 1: The Revenge of Carnival Rock, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 6 marzo e destinato a una futura edizione limitata in vinile. Il concerto si distingue per l’impegno verso un’esecuzione interamente dal vivo, senza basi pre-registrate o autotune, proponendo un sound energico che mescola brani originali con cover rivisitate in chiave heavy come You Me Round dei Dead or Alive. Questa scelta artistica sottolinea un ritorno alle radici della musica rock, dove la tecnica strumentale e l’intensità emotiva prevalgono sugli effetti elettronici moderni. 🔗 Leggi su Ameve.eu
