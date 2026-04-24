Al Fuorisalone di Milano spuntano manifesti di Trump che bacia Meloni e Netanyahu | Leader costretti all'intimità

Durante il Fuorisalone di Milano, nella zona di Tortona, sono stati esposti diversi manifesti firmati dagli anonimi creatori di KissMyWar. Le immagini raffigurano ex-presidenti e leader politici, tra cui Trump, che bacia altre figure di spicco, come la presidente del consiglio e un premier di uno stato mediorientale. Gli autori hanno specificato che si tratta di opere create tramite intelligenza artificiale e non di installazioni artistiche tradizionali.

A Milano, in zona Tortona, sono stati affissi numerosi manifesti in occasione del Fuorisalone. "Non è un'istallazione da guardare", hanno scritto gli ideatori anonimi di KissMyWar che, con l'IA, hanno raffigurato Trump che bacia vari leader politici.🔗 Leggi su Fanpage.it

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