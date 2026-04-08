AL GF Renato è accusato di aver parlato dell'intimità con Lucia lei | Volevi l'approvazione di Selvaggia?

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa martedì 7 aprile, si sono verificati nuovi confronti tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo. Durante la discussione, Renato è stato accusato di aver parlato della propria intimità con Lucia. La donna ha replicato chiedendogli se desiderasse l’approvazione di un’altra concorrente. La conversazione si è svolta in un contesto di tensione tra i due concorrenti, con successive accuse e risposte.

Nella puntata del Grande Fratello di martedì 7 aprile si consuma l'ennesimo scontro tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo. Lui è accusato da Selvaggia Lucarelli di aver raccontato dell'intimità con Lucia, ma in realtà sembra sia stato tutto un grande malinteso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Renato ha deciso che Alessandra e Lucia trascorreranno qualche giorno nel monolocale #GFVIP - facebook.com facebook

Renato ha deciso che Alessandra e Lucia trascorreranno qualche giorno nel monolocale #GFVIP x.com