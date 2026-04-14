Trump scarica Meloni | Non è quella che pensavo non vuole aiutarci contro l'Iran | sono scioccato
Donald Trump ha espresso critiche nei confronti della premier italiana, dichiarando che non è quella che aveva immaginato e che non intende collaborare contro l’Iran. Durante un intervento pubblico, l’ex presidente ha definito la leader italiana “inaccettabile” e si è detto sorpreso dalle sue posizioni. Le dichiarazioni sono state pronunciate in un contesto di polemica politica, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici dell’attacco.
Donald Trump ha attaccato duramente Giorgia Meloni, definendo la premier italiana "inaccettabile" e dicendo di essere "scioccato da lei". Il motivo principale sarebbe il mancato sostegno agli Usa nella guerra in Iran: "Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo", ha dichiarato il tycoon.🔗 Leggi su Fanpage.it
Trump ha affermato che l'operazione militare contro l'Iran sta raggiungendo i propri obiettivi
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