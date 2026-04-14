Trump scarica Meloni | Non è quella che pensavo non vuole aiutarci contro l'Iran | sono scioccato

Donald Trump ha espresso critiche nei confronti della premier italiana, dichiarando che non è quella che aveva immaginato e che non intende collaborare contro l’Iran. Durante un intervento pubblico, l’ex presidente ha definito la leader italiana “inaccettabile” e si è detto sorpreso dalle sue posizioni. Le dichiarazioni sono state pronunciate in un contesto di polemica politica, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici dell’attacco.