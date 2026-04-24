Al cinema il biopic Michael il fantahorror da Stephen King The Long Walk e il visionario Resurrection | le recensioni di Amicait

Al cinema sono in uscita tre nuovi titoli: un biopic dedicato a Michael Jackson, un film horror tratto da un romanzo di Stephen King intitolato The Long Walk, e un'opera dal forte impatto visivo chiamata Resurrection. Nel frattempo, nel mondo musicale, si approfondisce la figura di Michael Jackson, partendo dalla sua infanzia con i fratelli Jackson 5 fino ai primi album da solista.

L’arte musicale e il mito del “re del pop” Michael Jackson, dall’infanzia con i (fratelli) Jackson 5, fino ai primi album da solista. Arriva in sala l’atteso biopic Michael di Antoine Fuqua, un’opera in parte sorprendente e riuscita, grazie a immagini spesso efficaci e musica senza tempo. Per noi è il titolo da vedere sul grande schermo questo fine settimana. Da vedere inoltre The Long Walk con Cooper Hoffman – tratto da Stephen King – e il visionario Resurrection dell’autore cinese Bi Gan. Buone visioni! #Michael #CosaVedereNelWeekend #SoloAlCinema #SoloInSala Jaafar Jackson nei panni dello zio nel biopic Michael diretto da Antoine Fuqua (foto Universal Pictures Italia).🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al cinema il biopic Michael, il fantahorror da Stephen King The Long Walk e il visionario Resurrection: le recensioni di Amica.it

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