Un’indagine condotta da Oumi ha rivelato che il 61% degli utenti crede che le risposte fornite dall'intelligenza artificiale di Google siano vere, anche se solo il 39% di queste risposte risulta affidabile. Questo dato evidenzia come molte persone si affidino alle risposte automatiche senza verificare le fonti originali, contribuendo a ridurre il traffico verso i siti web che producono contenuti autentici.

? Cosa sapere Indagine Oumi: solo il 39% delle risposte delle AI Overview di Google è affidabile.. Il divario informativo riduce il traffico verso i siti web delle fonti originali.. Solo il 39% delle risposte fornite dalle AI Overview di Google risulta pienamente affidabile secondo un’indagine condotta dalla startup Oumi, evidenziando un divario critico tra la correttezza dei dati e il loro reale supporto alle fonti citate. L’analisi tecnica ha messo in luce come l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei motori di ricerca stia trasformando radicalmente l’interazione con il web. Il sistema genera riassunti che vengono percepiti come corretti dal 91% degli utenti, poiché rispondono direttamente alla domanda posta nella query.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI di Google: l’illusione della verità inganna il 61% degli utenti

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