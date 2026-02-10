Meta e google avrebbero creato app social in stile casinò per aumentare la dipendenza degli utenti

Meta e Google stanno sviluppando app social che funzionano come i casinò, puntando a catturare più attenzione dagli utenti. Secondo alcune fonti, queste piattaforme sono pensate per aumentare la dipendenza. La notizia ha scatenato reazioni in tutto il mondo, anche perché il quadro legislativo sui social media è in rapido cambiamento. Recentemente, una controversia a Los Angeles ha acceso ancora di più il dibattito su come queste aziende gestiscono i dati e il coinvolgimento degli utenti.

quadro legislativo in evoluzione e una recente controversia a los angeles hanno acceso un dibattito globale sui social media. una giovane donna di 20 anni, identificata come k.g.m., sostiene che instagram e youtube siano stati progettati come vere e proprie macchine di dipendenza orientate a massimizzare i profitti, sfruttando meccanismi psicologici per catturare l’attenzione dei giovani. l’obiettivo va oltre i contenuti pubblicati: si focalizza su come le piattaforme operano e influenzano le abitudini degli utenti. l’indagine va oltre l’aspetto editoriale e analizza strumenti come scroll infinito, riproduzione automatica e filtri bellezza, descritti dagli avvocati della parte attrice come vere e proprie trappole digitali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

I giudici di Los Angeles hanno aperto un procedimento contro Meta e Google.

A Los Angeles inizia un processo che potrebbe cambiare il modo in cui i social network vengono regolamentati.

