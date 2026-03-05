Modalità ai di google trasforma la ricerca web per tutti gli utenti statunitensi

Google ha introdotto Canvas, una funzione interattiva integrata in AI Mode di Google Search, disponibile ora per tutti gli utenti negli Stati Uniti. Questa novità permette di arricchire le ricerche web con contenuti più dinamici e coinvolgenti, offrendo un’esperienza più interattiva e personalizzata. La funzione si inserisce nel nuovo modo in cui gli utenti possono utilizzare il motore di ricerca, ampliando le possibilità di interazione con i risultati.

Canvas rappresenta una funzione interattiva di Google integrata in AI Mode di Google Search, estesa agli utenti statunitensi. L’obiettivo è trasformare la barra di ricerca in una piattaforma di pianificazione di progetti e sviluppo, consentendo di gestire contenuti, documenti e prototipi senza abbandonare i risultati. L’implementazione mira a fornire capacità di ricerca guidate dall’IA unite a strumenti pratici per la creazione e la prototipazione. Canvas si presenta come un pannello laterale dedicato che permette di organizzare progetti complessi, redigere documenti e realizzare prototipi funzionanti senza lasciare la pagina dei risultati di ricerca. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

